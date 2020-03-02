02 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
A Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayına bağlanarak Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal'ın yerine kim geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bol, "Bence getirecekleri teknik direktör önümüzdeki sezon da devam edecek biri olmalı. 3 tane isim var; biri Erol Bulut, biri Tayfun Korkut, diğeri de Bruno Labbadia. Benim Fenerbahçe'ye en çok yakıştırdığım teknik direktör Erol Bulut. İnşallah doğru bir karar veririler." ifadelerini kullandı.
02.03.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Çelen: Mersin Avrupa'nın en büyük cimnastik salonlarından bir tanesi
- Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajı
- Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajı
- Fenerbahçe kazanmayı unuttu
- Sabah Sporu - 02/03/2020
- Trabzonspor yeniden lider
- Fırtına en golcü dönemini yaşıyor
- Trabzonspor yeniden lider
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...