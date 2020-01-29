29 Ocak 2020, Çarşamba

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Barış Alıcı Westerlo'da

Fenerbahçe genç oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiraladı. Belçika ligi ekibi sezon başında da Berke Özer'i kiralamıştı. Barış Alıcı 1.5 yıl Westerlo'nun formasını terletecek.
29.01.2020

Barış Alıcı Westerlo'da Barış Alıcı Westerlo'da 29.01.2020
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