01 Nisan 2021, Perşembe
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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap! "Ben kimseyle tavla oynamadım"
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım A Spor'un sorularını yanıtlayarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yanıt veren Yıldırım, "Ali (Koç) Bey'e bir cevap vereceğim. Fenerbahçe'ye savcıları, polisleri üye yaptığım zaman o dönem de böyle bir örgüt yoktu. Üyelik prosedürü neyse onu uyguladık. Ben hiçbiriyle tavla oynamadım." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
01.04.2021
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