Aziz Yıldırım: Ben ve arkadaşlarım şampiyonluk sözü veriyoruz
Mersin’de Fenerbahçelilerle bir araya gelen Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde ilk yılında takımı şampiyon yapacağı sözünü vererek, "Fenerbahçe raydan çıktı" dedi. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...
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