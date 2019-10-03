Altay Bayındır hız kesmiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği ve son dönemde gösterdiği performans göz dolduran Altay Bayındır, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Genç file bekçisi, kendisini geliştirmek için modern tekniklerle çalışıyor.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, kendisini geliştirmek için dikkat çekici yöntemlerle çalışıyor.

Antrenör Murat Bel, 21 yaşındaki file bekçisinin bireysel antrenmanını sosyal medya hesabından paylaştı.