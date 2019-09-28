Altay Bayındır: Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bayındır, "Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı. Şampiyonluğa kilitlenmiş ve inanmış bir takımız. İlk derbimdi, Gayet güzel, keyifli bir mücadele oldu. " ifadelerini kullandı.