Alex De Souza göz yaşlarına hakim olmadı

Alex de Souza, 7 yıl aradan sonra FB TV'ye çıktı ve açıklamalarda bulundu. Alex, Fenerbahçe forması ile attığı goller gösterilirken göz yaşlarına hakim olamadı.

Alex de Souza, 7 yıl aradan sonra FB TV'ye çıktı ve açıklamalarda bulundu. Alex, Fenerbahçe forması ile attığı goller gösterilirken göz yaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe'nın Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, uzun bir aradan sonra İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin, cumartesi günü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile yapacağı maçı izleyecek.

Alex de Souza'yı büyük bir coşku ile karşılayacak olan sarı-lacivertli kulüp, skorbordda Obrigado Alex yazısı ile Alex'e hoşgeldin mesajını paylaşacak. Stadın içerisinde de belirli sayılarda Alex maskelerinin dağıtılması planlanıyor.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Yeniden Kadıköy'e gidecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Alex, "FBTV'de 6-7 sene sonra ekrana çıkıyorum, bu benim eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kötü bir başlangıç yapıldı ancak ilerleyen haftalarda her şeyin daha farklı olacağını ve üzerine koyularak devam edileceğini düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'deki bu süreç olumlu ilerleyecek" dedi.

Fenerbahçe'nin futbol kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Alex, "Fenerbahçe ile ilgili görüntüleri izlerken duygulanıyorum. Bu her zaman oluyor.Evimde de Fenerbahçe günlerine ait anlamı olan bir köşe var. Fenerbahçe benim için çok özel ve hayatımın son anına kadar da öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A O GOLÜ ATTIM VE..."

Galatasaray'a ilk golünün ekrana gelmesinin ardından konuşan Alex "İlk Galatasaray maçını çok iyi hatırlıyorum. Serbest vuruşta topun başına geçtiğimde aklıma 'Gerçek Fenerbahçeli, Galatasaray'a gol attığınızda oluyorsunuz' geldi. Ben de o golle gerçek Fenerbahçeli oldum." ifadelerini kullandı.