03 Ağustos 2019, Cumartesi

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Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de

Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de... Sarı lacivertliler Sırp futbolcunun Aleksandar Kolarov transferini bitirdi. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, canlı yayına bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı. Argın, "Fenerbahçe, Kolarov'u 3 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Yıllık 2.5 milyon Euro maaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kolarov’un yarın İstanbul’a gelmesini bekliyoruz. Yöneticiler özel bir uçakla Roma’ya gidecek ve Kolarov’u getirecek. Heyecanla beklenen Kolarov transferi gerçekleşti. Tüm Fenerbahçe taraftarına ve camiasına hayırlı olsun diyelim." ifadelerini kullandı.
03.08.2019

Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de 03.08.2019
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