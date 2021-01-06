06 Ocak 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Selim Kul: Mesut Özil konusunda ocak ayında çok büyük bir gelişme beklemiyorum

Alman yıldız Mesut Özil'in sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarların heyecanlanmasının ardından A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son detayları aktardI. Kul, "Mesut Özil konusunda ocak ayında çok büyük bir gelişme beklemiyorum " dedi.
06.01.2021
ABONE OL

DİĞER
Canlı yayında açıkladı! Mesut Özil ocak ayında... Canlı yayında açıkladı! "Mesut Özil ocak ayında..." 06.01.2021
Fenerbahçe Samuel Osayi ile prensipte anlaştı Fenerbahçe Samuel Osayi ile prensipte anlaştı 05.01.2021
Sinan Gümüş'e yapılan müdahale penaltı mı? Usta isimler yorumladı Sinan Gümüş'e yapılan müdahale penaltı mı? Usta isimler yorumladı 04.01.2021
Transferde minimum alanımız var "Transferde minimum alanımız var" 04.01.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bu futbolu taraftar protesto eder "Bu futbolu taraftar protesto eder" 04.01.2021
Kim ne kadar bağırıyorsa sonucunu alıyor "Kim ne kadar bağırıyorsa sonucunu alıyor" 04.01.2021
Maç sonrası dikkat çeken yorum! Bu oyun Alanya'ya yetmez Maç sonrası dikkat çeken yorum! "Bu oyun Alanya'ya yetmez" 04.01.2021
Feyyaz Uçar'dan Thiam yorumu! Bu performansıyla... Feyyaz Uçar'dan Thiam yorumu! "Bu performansıyla..." 04.01.2021
Novak kadroya neden alınmadı? İşte yanıtı Novak kadroya neden alınmadı? İşte yanıtı 04.01.2021
Dikkat çeken sözler! Erol Bulut F.Bahçe'den ayrılırsa... Dikkat çeken sözler! "Erol Bulut F.Bahçe'den ayrılırsa..." 03.01.2021
Flaş Erol Bulut yorumu! Fenerbahçe'nin oyunu yok Flaş Erol Bulut yorumu! "Fenerbahçe'nin oyunu yok" 02.01.2021
Visca Fenerbahçe'ye gelirse şampiyon yapar "Visca Fenerbahçe'ye gelirse şampiyon yapar" 01.01.2021
Usta yorumcu açıkladı! F.Bahçeli yıldız için komik teklif Usta yorumcu açıkladı! F.Bahçeli yıldız için komik teklif 01.01.2021
F.Bahçe'de stopere 3 aday! Canlı yayında duyurdu F.Bahçe'de stopere 3 aday! Canlı yayında duyurdu 01.01.2021
Fenerbahçe 2020'de nasıl bir yıl geçirdi? Fenerbahçe 2020'de nasıl bir yıl geçirdi? 31.12.2020
Flaş Max Kruse açıklaması! İşte o sözler... Flaş Max Kruse açıklaması! İşte o sözler... 31.12.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı yıldıza Konyaspor maçının ardından sert sözler! "Talibi varsa hemen satılsın"
Beşiktaş'ın transferde rotası belli! Sergen Yalçın eski öğrencisini istedi
Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim
Fenerbahçe'de takımın dinamosu Enner Valencia! Forma giymediği maçlarda...
Fenerbahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2020-2021 sezonu 17. hafta)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör