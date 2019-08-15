15 Ağustos 2019, Perşembe

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61 yıllık lig tarihine Fenerbahçe damgası

Fenerbahçe, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.
15.08.2019

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