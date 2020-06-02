3 aydır teknik direktör yok

Fenerbahçe'nin 1 mart'tan beri teknik direktörü yok. Sarı lacivertliler uzun zamandır ilk kez bu kadar süre teknik direktörsüz kaldı. Başkan Ali Koç'un ise acele etmek istemediği kaydedildi.

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3 aydan fazla süredir Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok...

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden 1 mart tarihinde ersun yanal'la yolların ayrıldığı ve tecrübeli teknik direktörün Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak maçta son kez takımın başında yer alacağı açıklanmıştı.

Bu duyurunun ardından aylar geçti, ancak Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim henüz bulunamadı.

Sarı lacivertlilerde 1990'lı yılların başından bu yana ilk kez teknik direktörlük koltuğu bu kadar boş kaldı. Fenerbahçe daha önce en fazla 2003 yılında Christoph Daum göreve gelmeden önce 86 gün hocasız kalmıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertli takımın 12 haziran'da oynayacağı Kayserispor maçında sahaya pro lisanslı altyapı koordinatörü Serdar Dayat yönetiminde çıkması bekleniyor.

Teknik direktörle ilgili taraftarların sosyal medyada başlattığı tepki kampanyası ise kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

Fenerbahçeli futbolseverlerin bazılarının yeni teknik direktörün bir an önce belirlenmesini istemelerine rağmen Başkan Ali Koç'un acele etmek istemediği kaydedildi.

Yönetimin, çok yüksek ihtimalle kalan 8 maça mevcut teknip ekiple devam edip yeni hocanın yeni sezon öncesinde açıklanacağı ileri sürüldü. Fenerbahçe için birçok teknik direktör ismi gündeme gelmiş, en güçlü adayınsa Erol Bulut olduğu belirtilmişti.