Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Galler maçını yorumladı! "Büyük hayallerle gelmiştik..."

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım'ımız, 3-0 mağlup olduğu İtalya maçının ardından Galler'e de 2-0 kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "İki maçta 0 puan, bu bizim için hiç de iyi bir şey değil. Büyük hayallerle geldik. Kötü başladığımız bir maçtan sonra, ikinci maçta da kötüydük" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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