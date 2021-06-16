16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika EURO 2020 haberi: Galler maçı öncesi A Milli Takım'daki son gelişmeleri aktardı!
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası ikinci maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı karşıya gelecek. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Türkiye'nin Galler ile oynayacağı mücadele öncesi Bakü'den son gelişmeleri aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
16.06.2021
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