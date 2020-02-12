12 Şubat 2020, Çarşamba

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Yüzme'de hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı, Sabah Sporu programına bağlanan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Erkan Yalçın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
12.02.2020

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