12 Şubat 2020, Çarşamba
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Yüzme'de hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları
Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı, Sabah Sporu programına bağlanan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Erkan Yalçın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
12.02.2020
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