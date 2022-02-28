Yoğun sevinç büyük arbedeye dönüştü!
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Elazığ İl Özel İdarespor ile DSİ Spor karşı karşıya geldi. Maçı her iki takım da 9 kişi tamamlarken ev sahibi 3-2 kazanmayı başardı. Galibiyetten sonra ev sahibi takımın oyuncuları 3 puan sevincini misafir takımın yedek kulübesinin önünde kutladı. Misafir takım oyuncuları buna tepki gösterdikten sonra tartışmalar başladı ve olay kavgaya kadar gitti. Yaşanan olaylar soyunma odalarında da devam etti. İşte o görüntüler...
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