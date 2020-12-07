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Yılmaz Vural'dan haber var! Doktoru son durumunu açıkladı

Türk futbolunun sevilen simalarından Yılmaz Vural'ın corona virüsüne yakalandığı haberi herkesi derinden üzmüştü. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Vural için Dr. Çağlar Çuhadaroğlu düzenlenen basın toplantısında tecrübeli teknik direktörünü son durumunu açıkladı.
07.12.2020
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