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Yılmaz Vural: Kulüpte kendi başıma yaşamaya devam ediyorum

Maksimum Spor programına telefonla bağlanan, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, "Bütün oyuncularıma izin verdim, kulüpte kendi başımayım ve burada yaşamıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
24.03.2020
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