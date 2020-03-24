Yılmaz Vural: Kulüpte kendi başıma yaşamaya devam ediyorum

Maksimum Spor programına telefonla bağlanan, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, "Bütün oyuncularıma izin verdim, kulüpte kendi başımayım ve burada yaşamıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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