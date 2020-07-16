Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, "Öyle bir haftaya geldik bizim çıkmamız için Erzurumspor'un kaybetmesi, Adana Demirspor'un da berabere kalması gerekiyor. Futbolda olmaz diye bir şey yok. Allah bize Fatih Terim şansı versin." dedi.

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