27 Şubat 2020, Perşembe
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Tokyo 2020 Japonya'da yapılacak mı?
Avrupa'daki Koronavirüs tehdidi ve Tokyo'daki 2020 Olimpiyatları'nın yapılıp yapılmayacağı hakkındaki son gelişmeleri, A Spor muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
27.02.2020
Düven'in açıklamalarının satır başları şöyle:
"İngiltere'de de Koronavirüs endişesi var. İngiltere'nin tüm bunlara karşın dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan olimpiyatlara nasıl ev sahipliği yapacağı da tartışma konusu oldu."
"Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yetkililer karar vermek için erken olduğunu söylese de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarla ilgili endişelerini de dile getiriyorlar. İki ay kala karar verilecek ancak şu an için sorun yok açıklaması yapıldı."
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