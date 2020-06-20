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TFF 1. Lig'de 29. hafta heyecanı

Corona virüsü nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig, 29. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 1. Lig'deki son gelişmeleri gazeteci yazar İsmail Kemankaş değerlendirdi.
20.06.2020
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