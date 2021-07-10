11 Temmuz 2021, Pazar
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TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde Balıkesirspor'u 2-1 geçen Samsunspor kupasını aldı!
TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde Balıkesirspor ve Samsunspor, Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan final müsabakasında kozlarını paylaştı. Samsunspor, Balıkesirspor'u 2-1 geçerek kupanın sahibi oldu. İşte Karadeniz ekibinin kupayı aldığı anlar... | Son dakika spor haberleri
10.07.2021
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