Sivasspor-Galatasaray maçında topa tutulmuştu! TFF'den flaş Turgut Doman kararı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman, verdiği kararlar nedeniyle topa tutuldu. Doman için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ne karar vereceği merak edilirken, A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin son bilgileri aktardı. İşte detaylar...
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