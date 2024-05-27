Şili'de Palestino FC'den anlamlı hareket! Gazzeli çocuklar varmış gibi...
Şili'de yaşayan Filistinli göçmenlerin kurduğu Palestino takımı oyuncuları sahaya yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı. | Son dakika spor haberleri
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