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Şili'de Palestino FC'den anlamlı hareket! Gazzeli çocuklar varmış gibi...

Şili'de yaşayan Filistinli göçmenlerin kurduğu Palestino takımı oyuncuları sahaya yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı. | Son dakika spor haberleri

27 Mayıs 2024 | 14:50
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