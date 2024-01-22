Real Madrid'de süre alamayan Arda Güler Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi!
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid evinde Almeria'yı 3-2 mağlup etti. Mücadele boyunca forma şansı bekleyen milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından şans bulamadı. Genç oyuncu İtalyan çalıştırıcıya tepki gösterdi. İşte o anlar...
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