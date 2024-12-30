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PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve yardımcıları AEK taraftarlarına saldırdı!

AEK taraftarlarına saldıran PAOK teknik direktörü Razvan Lucescu ve yardımcıları, 4 ay futboldan men edildi. İşte o görüntüler...

30 Aralık 2024 | 18:08
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