"Olimpiyatlarda derece elde edeceğiz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ tarihi başarı sonrası A Spor'a konuştu.. Olimpiyatlar'da da derece elde edeceklerini söyleyen başkan Üstündağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maç biter bitmez kendisini arayıp tebrik ettiğini belirtti.