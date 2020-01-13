13 Ocak 2020, Pazartesi

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"Olimpiyatlarda derece elde edeceğiz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ tarihi başarı sonrası A Spor'a konuştu.. Olimpiyatlar'da da derece elde edeceklerini söyleyen başkan Üstündağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maç biter bitmez kendisini arayıp tebrik ettiğini belirtti.
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