Oktay Derelioğlu'nun karıştığı trafik kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun trafikteyken iki kişinin kendilerine saldırdığını iddia ettiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. 'Durup dururken saldırıya uğradık' ifadesini veren Derelioğlu'nun yaralandığı kavgada, trafik kurallarını ihlal ettiği ve saldırıyı başlatanın kendisi olduğu görüldü. İşte trafik kavgasında ortaya çıkan yeni görüntüler...
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