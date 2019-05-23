Nihat Özdemir: "VAR sistemindeki hataları düzelteceğiz"

TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir, sezon başından uygulanmaya başlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında "Son teknoloji ile VAR sistemine geçtik. Emin olun Avrupa'nın birçok yerinde bizdeki sistem yok. VAR'da ilk sezonu geçirdik. Tabii ki hatalar olacaktır. Ama bunu azaltarak sıfıra indireceğiz. Başaracağız, şüphem yok. Sistem mükemmel, uygulamadaki hataları azaltarak devam edeceğiz. Hem VAR odasındaki arkadaşlarımız hem sahadaki arkadaşlarımız çalışarak bunu çözecek." ifadelerini kullandı.