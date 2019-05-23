Nihat Özdemir: "VAR kayıtlarının açıklanmasını düşünmüyoruz"

TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında "UEFA'nın IFAB kurallarına göre hareket edeceğiz. Bugünkü çerçevede VAR kayıtlarının açıklanmasını düşünmüyoruz. Ama bir değişiklik olursa bunu Türkiye'de de uygulamaya koyarız." dedi.