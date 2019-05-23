23 Mayıs 2019, Perşembe
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Nihat Özdemir: "VAR kayıtlarının açıklanmasını düşünmüyoruz"
TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında "UEFA'nın IFAB kurallarına göre hareket edeceğiz. Bugünkü çerçevede VAR kayıtlarının açıklanmasını düşünmüyoruz. Ama bir değişiklik olursa bunu Türkiye'de de uygulamaya koyarız." dedi.
23.05.2019
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