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Levent Tüzemen: UEFA'nın düzenlediği eleme turlarının kura çekimlerinde şaibe olduğunu düşünüyorum

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "UEFA'nın düzenlediği eleme turlarının kura çekimlerinde şaibe olduğunu düşünüyorum." dedi.
06.10.2020
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