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Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar!

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 102. dakikasında Necmi Çoban, rakibine yaptığı hareket sonrasın direkt kırmızı kart gördü ve pozisyon sonrası saha karıştı.
26.07.2020
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Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar! Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar! 26.07.2020
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