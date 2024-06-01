Kaan Kazgan'a arkasından saldırmıştı! Eski rakibi olduğu öğrenildi
Son dakika spor haberi: MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, bir boks müsabakası izlemeye gittiği yerde saldırıya uğradı. Kazgan'a saldıran kişinin eski rakibi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Kazgan'a arkasından saldırmıştı! Eski rakibi olduğu öğrenildi 01 Haziran 2024 | 12:00
01:05
Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! 29 Mayıs 2024 | 12:00
00:24
Palestino FC'den anlamlı hareket! Gazzeli çocuklar varmış gibi... 27 Mayıs 2024 | 12:00
02:21
GOL | Erbaaspor 1-1 Muş 1984 Muşspor 26 Mayıs 2024 | 12:00
01:31
GOL | Erbaaspor 0-1 Muş 1984 Muşspor 26 Mayıs 2024 | 12:00
09:55
52 Orduspor FK 0 - 3 Elazığspor | MAÇ ÖZETİ 25 Mayıs 2024 | 12:00
01:21
GOL | 52 Orduspor FK 0-3 Elazığspor 25 Mayıs 2024 | 12:00
01:41
GOL | 52 Orduspor FK 0-2 Elazığspor 25 Mayıs 2024 | 12:00