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İsmail Baki Tuncer'den güldüren Fatih Terim taklidi

Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taklidini yapan Tuncer, stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.
01.12.2020
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