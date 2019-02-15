15 Şubat 2019, Cuma

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Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

FIFA Futbol Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Infantino görüşmenin ardından yeşil sahada ter döktü.
15.02.2019

Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret 15.02.2019
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