16 Temmuz 2021, Cuma
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İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli A Spor'a konuştu
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 18 branşta 108 sporcu ile madalya mücadelesi verecek olan Türkiye kafilesi, Japonya'ya hareket etti. Milli sporcular İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli, Tokyo yolculuğu öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundular.
16.07.2021
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