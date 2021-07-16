İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli A Spor'a konuştu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 18 branşta 108 sporcu ile madalya mücadelesi verecek olan Türkiye kafilesi, Japonya'ya hareket etti. Milli sporcular İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli, Tokyo yolculuğu öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundular.

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