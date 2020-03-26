İbrahim Çolak: Erteleme benim için hayırlı oldu

Dünya şampiyonu milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Tokyo 2020'nin ertelenmesini A Spor'a değerlendirdi. Sakatlığıyla ilgili de konuşan İbrahim, "Olimpayatların ertelenmesi benim için hayırlı oldu." dedi.

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