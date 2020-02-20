Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş

Efsane geri döndü… Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu'nun spor gündeminin öne çıkan başlıklarını ele aldığı 'Kale Arkası' programında Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ile ilgili anısını anlattı.