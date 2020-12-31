31 Aralık 2020, Perşembe
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Hıncal Uluç: 2020'de dünya en büyük spor dallarının ikisinde yas yaşadı
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Kobe Bryant ve Diego Armando Maradona'yı kastederek, "2020'de dünya en büyük spor dallarının ikisinde yas yaşadı" ifadelerini kullandı.
31.12.2020
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