Halit Kıvanç'a son veda!
Mesleğinde birçok ilke imza atan duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul'da yaşama veda eden büyük usta Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı. Halit Kıvanç için ilk olarak, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneğinde tören düzenlendi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Halit Kıvanç'a son veda! 27 Ekim 2022 | 12:00
02:38
00:41
Modern Warfare 2 videosu yayınlandı 22 Ekim 2022 | 12:00
05:04
USPA ile haftanın en şık hareketleri | İZLE 21 Ekim 2022 | 12:00
04:44
2. tur maçlarında öne çıkan anlar | İZLE 30 Eylül 2022 | 12:00
00:45
Yalnız Kurt - 2. Fragman 21 Ekim 2022 | 12:00
00:34
Milli sporcudan Kazak sporculara Türk bayrağıyla cevap verdi 20 Ekim 2022 | 12:00
06:21
Denizlispor trafik kazası geçirdi! 15 Ekim 2022 | 12:00