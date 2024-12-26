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Hakan Çalhanoğlu'dan flaş transfer açıklaması! Süper Lig'e gelecek mi?

İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kurmuş olduğu futbol merkezinde düzenlenen turnuvaya katıldı. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, Süper Lig'e transfer olup olmayacağı hakkında da konuştu. İşte detaylar...

26 Aralık 2024 | 21:11
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