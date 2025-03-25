GOL | Türkiye U21 2-2 Belarus U21
Türkiye U21 takımımız, Belarus U21 ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Türkiye U21 takımımız 74. dakikada Burak İnce'nin golüyle skoru 2-2 yaptı.
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