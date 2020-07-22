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GOL | Turgutluspor 2-1 Esenler Erokspor

TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Turgutluspor, Esenler Erokspor karşısında 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız'ın attığı golle 2-1 öne geçti.
22.07.2020
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