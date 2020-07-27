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GOL | Somaspor 2-3 Pazarspor

TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Somaspor, 90+3. dakikada Mehmet Uysal'ın penaltıdan attığı golle Pazarspor karşısında skoru 3-2'ye getirdi.
27.07.2020
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