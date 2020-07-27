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GOL | Somaspor 0-3 Pazarspor

TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Pazarspor, 45+1. dakikada Mehmet Aytemiz'in attığı golle Somaspor karşısında 3-0 öne geçti.
27.07.2020
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