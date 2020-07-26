26 Temmuz 2020, Pazar

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GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor

TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Turgutluspor, 99. dakikada Mithat Yaşar'ın attığı golle Karşıyaka karşısında 2-1 öne geçti.
26.07.2020
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