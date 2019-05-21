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GOL | Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK

42' Çağrı Ortakaya
21.05.2019

GOL | Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK GOL | Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK 21.05.2019
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