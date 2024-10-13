GOL | Bursaspor 1-0 Kahramanmaraşspor
Bursaspor, Türkiye Nesine 3. Lig 6. hafta maçında 21. dakikada Mücahit Can Akçay'ın attığı golle Kahramanmaraşspor karşısında 1-0 öne geçti.
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