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GOL | 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor

TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında 68 Aksaray Belediyespor, 90+3. dakikada Fuat Yaman'ın attığı golle Anagold 24 Erzincanspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.
25.07.2020
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