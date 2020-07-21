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GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor

TFF 3. Lig play-off yarı final maçında 24 Erzincanspor, 58. dakikada Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Artvin Hopaspor karşısında 2-0 öne geçti.
21.07.2020
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