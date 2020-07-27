Göksel Gümüşdağ açıkladı! Başkan Erdoğan'dan Avrupa mesajı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabulünün ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlatan Gümüşdağ, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ziyarete gittik. Kupa için tebrik ettiğini söyledi ama esas olarak Türkiye’nin uluslararası alanda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söyledi" dedi.

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